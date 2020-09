Usa: almeno un morto per uragano Sally in Alabama

E' di almeno un morto il bilancio dell'uragano Sally, che ha colpito il sud-est degli Usa con piogge torrenziali e alluvioni in Alabama e Florida. Nei due stati sono rimasti senza corrente oltre 540 mila utenti. Il decesso e' avvenuto a Orange Beach, Alabama, come ha confermato il sindaco Tony Kennon, precisando che una persona e' ancora dispersa.

A Pensacola, in Florida, il capo dei vigili del fuoco ha spiegato che in quattro ore e' caduta la stessa quantità di pioggia di quattro mesi. Dopo aver toccato terra come uragano di categoria 2, Sally ha perso forza ed e' stato declassato a tempesta tropicale, ma rimane il pericolo di inondazioni mentre si e' spostato su Georgia centrale e stasera arriverà in South Carolina. (ANSA).