Usa: incendi West Coast, finora almeno 17 morti

(ANSA) - NEW YORK, 11 SET - Sale il numero delle vittime degli incendi che stanno devastando ampie zone della West Coast americana. In totale i morti sono ora 17, ma si teme che il bilancio si aggravi ancora perche' ci sono molti dispersi, e inoltre le fiamme che stanno bruciando California, Oregon e stato di Washington non sono ancora sotto controllo. (ANSA).