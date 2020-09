Trump, 'accordo di pace' anche tra Bahrein e Israele

(ANSA) - WASHINGTON, 11 SET - "Un altra svolta storica oggi! I nostri grandi amici di Israele e del Bahrein hanno concordato un accordo di pace, il secondo Paese arabo a fare pace con Israele in 30 giorni": lo twitta Donald Trump, dopo l'intesa tra Israele e gli Emirati Arabi che sara' firmata il 15 settembre alla Casa Bianca. In realta' i Paesi in questione non erano in guerra con Israele: gli accordi servono per normalizzare le relazioni, a partire da quelle diplomatiche. (ANSA).