Trump, Kim Jong-un in buona salute. Mai sottovalutarlo!

(ANSA) - PECHINO, 10 SET - "Kim Jong-un è in buona salute.

Mai sottovalutarlo!". Così il presidente americano Donald Trump sul leader nordcoreano, indicato più volte negli ultimi mesi come alle prese con acciacchi di vario tipo. Alcune ricostruzioni lo davano, dopo essere stato sottoposto a intervento cardiaco, in coma o addirittura deceduto, mentre di recente hanno cominciato a prendere quota le voci senza riscontri di un nuovo summit Trump-Kim nel mezzo dello dello stallo negoziale sul nucleare e delle prossime elezioni presidenziali Usa di novembre. (ANSA).