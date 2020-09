Kardashian,chiude il reality di famiglia

(ANSA) - NEW YORK, 09 SET - Il reality 'Al passo con i Kardashian' va in pensione. Kim Kardashian annuncia su Twitter la "dolorosa decisione della famiglia di lasciar andare" il reality dopo 14 anni e 20 stagioni.

"Siamo grati a tutti coloro che ci hanno seguito per tutti questi anni", annuncia Kim Kardashian su Twitter. Il reality terminerà dopo la stagione 2021.