Usa: nuove accuse di stupro per la star del porno Jeremy

(ANSA) - ROMA, 1 SET - Nuove accuse di stupro per la star del porno Ron Jeremy. Dopo essere stato accusato a giugno di violenza e aggressione sessuale su 4 presunte vittime, per le quali si è dichiarato non colpevole, ora il porno attore deve affrontare 20 nuove accuse di stupro e di abusi sessuali su una 15enne, riferisce la Cnn on line.

ISecondo la Procura di Los Angeles, in questo caso le accuse sulla minorenne riguardano atti osceni e penetrazione forzata con l'uso di un oggetto estraneo. L'aggressione sarebbe avvenuta nel 2004 durante una festa.

Come nella precedente udienza, anche in questo caso la porno star si è dichiarata non colpevole: la prossima udienza si terra il 28 ottobre prossimo. Se giudicato colpevole di tutti i capi di imputazione, Jeremy rischia fino a 250 anni di reclusione.

