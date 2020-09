Coronavirus: de Blasio rinvia apertura scuole a New York

(ANSA) - NEW YORK, 01 SET - Le scuole pubbliche di New York non apriranno prima del 21 settembre. Lo ha deciso il sindaco Bill de Blasio dopo una lunga trattativa con il sindacato degli insegnanti. L'avvio delle lezioni in classe era previsto per il 10 settembre, ora invece gli studenti potranno riprendere l'anno scolastico online dal 16 e tornare tra i banchi con un sistema ibrido dal 21.

"Abbiamo bisogno di più tempo", hanno detto i rappresentanti sindacali, i quali tra le altre cose hanno chiesto l'obbligo di test continui a insegnanti e studenti. L'amministrazione de Blasio ha promesso l'installazione di tende per effettuare i test davanti a diversi istituti scolastici. (ANSA).