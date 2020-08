Usa 2020: Michael Moore, Trump puo' ripetere successo 2016

(Vedi servizio delle 19.34) (ANSA) - WASHINGTON, 29 AGO - Michael Moore suona il campanello d'allarme: "Attenzione che Donald Trump e' sulla strada giusta per ripetere la vittoria del 2016". Il famoso regista e documentarista statunitense, che quattro anni fa fu uno dei pochi a prevedere il trionfo del tycoon su Hillary Clinton, in un lungo post sottolinea come "il livello di entusiasmo della base di Trump e' alle stelle, mentre per Joe Biden non cosi' tanto". "Vi sto avvertendo con dieci settimane di anticipo", aggiunge quindi Moore rivolgendosi agli elettori: "Non lasciate che sia il partito democratico a liberarvi di Trump, dobbiamo essere noi a liberarci di lui. E nei prossimi 60 giorni - prosegue - dobbiamo essere sicuri che ognuno di noi porti almeno cento persone a votare". Il regista infine mette in guardia Biden dal fare gli stessi errori di Hillary Clinton nel 2016 quando evito' di andare in alcuni stati chiave che poi si sono rivelati fondamentali per la conquista della Casa Bianca da parte di Trump.(ANSA).