Usa: è paralizzato l'afroamericano ferito dagli agenti

(ANSA) - NEW YORK, 25 AGO - Jacob Blake, l'afroamericano colpito da un agente a Kenosha, in Wisconsin, è paralizzato dalla vita in giù. Lo riferisce il padre del ragazzo al Chicago Sun-Times, sottolineando che suo figlio ha "otto buchi" sul corpo e i medici non sanno al momento se la paralisi sarà permanente. (ANSA).