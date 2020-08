Pelosi, Trump disprezza fatti, donne, lavoratori

(ANSA) - WASHINGTON, 19 AGO - "Come speaker della Camera, ho visto di persona il disprezzo di Donald Trump per i fatti, per le famiglie di lavoratori e per le donne in particolare, un disprezzo scritto nelle sue politiche verso la nostra salute e i nostri diritti, non solo nel suo comportamento. Ma noi sappiamo che non prevarrà e che quando le donne hanno successo, l'America ha successo": lo afferma Nancy Pelosi nelle anticipazioni del suo discorso alla terza serata della convention dem. (ANSA).