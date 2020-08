Michelle Obama, Biden può battere pandemia,salvare economia

(ANSA) - NEW YORK, 17 AGO - Joe Biden può "battere la pandemia e salvare l'economia". Lo afferma Michelle Obama, secondo le anticipazioni del discorso che lex First Lady terrà nel corso della prima serata della convention democratica.

"Conosco Joe. Sa cosa serve per salvare l'economia, battere la pandemia e guidare il paese. Joe ascolta e vi dirà la verità".

