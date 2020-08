Michelle: con Trump caos e divisioni

(ANSA) - WASHINGTON, 17 AGO - "Ovunque guardiamo questa Casa Bianca vediamo caos, divisione e totale carenza di empatia". Lo ha detto Michelle Obama nel suo discorso alla convention democratica americana, attaccando il presidente Donald Trump.

"Conosco Joe Biden: è un uomo profondamente perbene" che "sa ascoltare", che "dirà la verità" e che "crede nella scienza", ha aggiunto l'ex first lady nel suo discorso. "Joe è stato un magnifico vicepresidente" e come presidente "farà piani intelligenti, gestirà buoni team e governerà come qualcuno che ha vissuto una vita che tutti noi possiamo riconoscere", ha proseguito la moglie dell'ex presidente Barack Obama.