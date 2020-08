Ricoverato il fratello di Trump, è 'molto grave'

Robert Trump, il fratello minore del presidente americano, è stato ricoverato in un ospedale di New York. Lo riportano i media americani, secondo i quali Donald Trump si recherà nelle prossime ore a trovarlo in ospedale.

Secondo indiscrezioni, Robert Trump sarebbe "molto grave".



"Abbiamo un buon rapporto, lo abbiamo avuto fin dall'inizio. E' in ospedale, speriamo stia meglio". Cosi' Donald Trump risponde a una domanda sulle condizioni di salute del fratello piu' piccolo, Robert Trump.