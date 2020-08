Coronavirus: musei New York possono riaprire dal 24 agosto

(ANSA) - NEW YORK, 14 AGO - I musei di New York possono riaprire il 24 agosto. Lo afferma il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, sottolineando che nei prossimi giorni sarà diffuso un protocollo secondo cui anche altre strutture, come le palestre, chiuse da mesi, potranno riaprire. (ANSA).