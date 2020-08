Coronavirus: in Usa oltre 46mila casi in 24 ore, 1074 morti

Gli Stati Uniti hanno registrato ieri 46.808 nuovi casi di coronavirus e altri 1.074 morti: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. I dati portano il totale dei contagi dall'inizio della pandemia a quota 5.141.208 ed il totale dei decessi a 164.537. La pandemia da coronavirus continua a espandersi con forza anche in Argentina, dove nelle ultime 24 ore ha causato 241 morti, un record per un solo giorno, portando il totale generale dei decessi da marzo a 5.004. Crescono i numeri anche in Germania, dove si registrano 1.226 nuovi casi di contagio in 24 ore e il ministro della salute Jens Spahn parla di situazione "inquietante".