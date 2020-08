Biden, Kamala persona giusta per ricostruire il Paese

(ANSA) - WASHINGTON, 12 AGO - "Kamala Harris è una donna intelligente, tosta, esperta, una combattente collaudata per la middle class, pronta a fare questo lavoro dal primo giorno per ricostruire questo Paese": lo ha detto il candidato dem alla presidenza Joe Biden presentando per la prima volta la sua vice in una scuola superiore del Delaware. "Questo è un momento grave per la nazione e non ho dubbi che la persona che ho scelto sara' la prossima vicepresidente d'America", ha detto. (ANSA).