Usa 2020: Biden sceglie Kamala Harris come vice

(ANSA) - NEW YORK, 11 AGO - Joe Biden ha scelto Kamala Harris come suo vice. Lo riporta il New York Times.

Kamala Harris e' la prima donna afroamericana a essere nominata per la vice presidenza. Pragmatica e moderata la senatrice della California e' stata considerata la scelta piu' sicura dalla campagna di Joe Biden per la vice presidenza. (ANSA).