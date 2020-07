Obama, Trump alimenta nativismo, razzismo e sessismo

(ANSA) - WASHINGTON, 30 LUG - Donald Trump "sfrutta le paure e la rabbia della gente e cerca di incanalarle in maniera nativista, razzista e sessista": lo ha affermato - secondo il New York Times - Barack Obama durante alcuni eventi su Zoom per raccogliere fondi per Joe Biden, uno tenuto insieme all'attore George Clooney. "Temo che Trump faccia di tutto per escludere dalle urne il maggior numero di elettori e che si prepari a contestare la legittimità delle elezioni", ha risposto l'ex presidente a chi gli chiedeva cosa non lo fa dormire la notte.

(ANSA).