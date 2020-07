Epstein: Trump, isola del sesso? Chiedete al principe Andrea

(ANSA) - LONDRA, 23 LUG - Donald Trump avrebbe paragonato a "una fogna" la residenza caraibica di Jeffrey Epstein - il miliardario Usa pedofilo morto in carcere dopo essere stato accusato di traffico e abusi di ragazze minorenni -, invitando i giornalisti a chiederne notizia "al principe Andrea", terzogenito della regina. Lo scrive il Daily Telegraph riprendendo parole attribuite all'attuale presidente americano e pronunciate nel 2015, prima della sua ascesa alla Casa Bianca, durante un evento ospitato dall'agenzia di stampa Bloomberg.

Trump, che aveva conosciuto Epstein in Florida, dove erano vicini di casa, ma non risulta aver mai frequentato l'isola (Little St James), al contrario di quanto appare provato sia per il duca di York sia per altri vip come Bill Cinton, avrebbe liquidato l'argomento in poche battute. Descrivendo la pessima fama di quella residenza, sorta d'isola del sesso stando alle indagini, come un fatto noto. "Quell'isola - avrebbe detto - era davvero un pozzo nero, nessun dubbio al riguardo, chiedete al principe Andrea e vi dirà. Era una fogna assoluta". (ANSA).