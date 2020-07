Trump, chi si inginocchia a Inno manca di rispetto agli Usa

(ANSA) - NEW YORK, 21 LUG - "Non vedo l'ora che riprenda lo sport live, ma ogni volta che vedo un giocatore che si inginocchia durante l'Inno Nazionale, un segnale di grande mancanza di rispetto per il nostro paese e la nostra bandiera, per me la partita è finita". Lo twitta Donald Trump tornando a criticare i giocatori che si inginocchiano in protesta contro il razzismo e la violenza della polizia. (ANSA).