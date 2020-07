Ft, Usa valutano il divieto di TikTok

(ANSA) - NEW YORK, 17 LUG - La Casa Bianca sta considerando di inserire TikTok sulla lista nera che di fatto vieta agli americani dall'usare la popolare app. Un divieto per prevenire che la Cina ottenga dati personali tramite la piattaforma social.

Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali una delle proposte che l'amministrazione Trump sta valutando e' quella di inserire ByteDance, la societa' a cui fa capo TikTok, sulla lista nera del Dipartimento del Commercio che include Huawei. (ANSA).