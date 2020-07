Coronavirus: 'Bando Trump su Europa tardivo per Ny'

(ANSA) - WASHINGTON, 17 LUG - Il bando di Donald Trump ai viaggi europei per contrastare il coronavirus arrivo' troppo tardi per New York, diventato poi l'epicentro Usa della pandemia. Lo affermano i Center for disease control and prevention. "Quando le restrizioni verso l'Europa furono attuate, l'importazione e la trasmissione nelle comunita' del covid-19 si erano gia' verificate a New York", scrivono in un rapporto che non piacerà al presidente. (ANSA).