Usa: giudice della Corte suprema Ginsburg ricoverata

(ANSA) - WASHINGTON, 14 LUG - La giudice della corte suprema Ruth Bader Ginsburg, icona liberal della lotta per i diritti civili, e' stata ricoverata in ospedale per una possibile infezione e sottoposta ad una cura antibiotica. Lo ha riferito un portavoce della corte. La Ginsburg, 87 anni, il giudice piu' anziano della corte, e' sopravvissuta a varie battaglie contro il cancro. (ANSA).