Coronavirus: Trump vola in Florida nel cuore della pandemia

(ANSA) - WASHINGTON, 10 LUG - Donald Trump vola in Florida, al centro di una delle zone focolaio della pandemia. Il presidente americano nelle prossime ore sara' nella contea di Miami, in una zona divenuta hot spot con un incremento dei contagi vertiginoso nelle ultime settimane. Trump arrivera' prima a Doral, non lontano dal suo golf club, per visitare lo Us Southern Command e partecipare a un incontro con alcuni rappresentanti venezuelani. Poi si spostera' a Hillsboro Beach per un evento di raccolta fondi prima di tornare a Washington.

Polemiche per le risorse locali spese per la visita del presidente e tolte alla lotta alla pandemia.(ANSA).