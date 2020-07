Usa, arrestato ex governatore messicano

(ANSA) - NEW YORK, 9 LUG - Cesar Duarte, l'ex governatore fuggitivo dello stato messicano di Chihuahua, è stato arrestato a Miami. Era ricercato in Messico per accuse di corruzione e ora rischia l'estradizione. L'arresto arriva nel corso della visita ufficiale del presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador alla Casa Bianca, al termine della quale il presidente Trump ha affermato che i rapporti fra gli Stati Uniti e il Messico "non sono mai stati così stretti". Nel primo incontro tra i due leader, Lopez Obrador ha lodato Trump nonostante le tensioni degli ultimi anni fra i due Paesi sul controllo degli immigrati.