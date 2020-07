Morta la 'prof dello scandalo', ebbe una relazione con un 13enne

In America e' passata alla storia come la "professoressa dello scandalo", per aver avuto una relazione con uno studente tredicenne da cui ebbe due figli nel 1997 e 1998.

Ora Mary Kay Letourneau, 58 anni, si e' spenta dopo una lunga malattia. Nel 2005, dopo essere stata condannata per violenza su minore ed aver scontato sette anni di carcere, si era sposata con l'ex allievo, Vili Fualaau, di origine polinesiana, oggi 37 anni.

Il caso fece scalpore in tutto il mondo e la donna ha sempre sostenuto che la relazione con il suo studente era consensuale e frutto di un amore incontrollabile.