Trump, campagna per cancellare storia

(ANSA) - NEW YORK, 4 LUG - E' in atto una "campagna impietosa per spazzare via la nostra storia, diffamare i nostri eroi, cancellare i nostri valori e indottrinare i nostri figli". Lo afferma Donald Trump a Mount Rushmore, in South Dakota, in occasione del 4 luglio. Il riferimento di Trump al movimento che si è scatenato per rimuovere campagna dalle strade e dalle piazze americane i simboli del razzismo e del passato coloniale.

