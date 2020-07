Trump a Mount Rushmore, no a mascherine

(ANSA) - NEW YORK, 4 LUG - Donald Trump è in arrivo a Mount Rushmore, in South Dakota. Il presidente e la First Lady Melania Trump sono in volo sull'Air Force One verso il parco che ospita il popolare monumento che vede scolpiti nella pietra i volti di quattro presidenti americani, George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln. Ad attendere Trump c'è una folla di 7.500 persone, alle quali non è richiesto di indossare la mascherina o rispettare il distanziamento sociale. (ANSA).