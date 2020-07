Usa, previsti 148 mila morti entro luglio

(ANSA) - WASHINGTON, 3 LUG - Il Center for Disease Control and Prevention prevede 148 mila morti per il coronavirus in Usa entro il prossimo 25 luglio. Attualmente le vittime sono 128.740. Inoltre, sempre secondo l'agenzia sanitaria americana, "il numero dei nuovi decessi nelle prossime 4 settimane in Arizona, Arkansas, Florida, Idaho, Nevada, Oklahoma, Oregon, Carolina del Sud, Texas, Utah e Wyoming probabilmente supererà il bilancio delle quattro settimane precedenti".(ANSA).