++ Giudice annulla stretta Trump su asilo centroamericani ++

(ANSA) - WASHINGTON, 1 LUG - Altra sonora sconfitta legale per Trump. La giudice distrettuale della capitale Timothy Kelly, da lui nominata, ha annullato la decisione del governo che vieta a gran parte dei migranti centro-americani di chiedere asilo al confine col Messico se non l'hanno fatto prima in uno dei Paesi che hanno attraversato. Secondo il giudice, l'amministrazione ha "promulgato illegittimamente" la norma senza dimostrare che era nell'interesse pubblico, per attuare di nascosto la modifica e bypassare l' Administrative Procedure Act.(ANSA).