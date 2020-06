Iran: Ue a Onu, sforzo internazionale per preservare accordo

(ANSA) - NEW YORK, 30 GIU - "L'accordo sul nucleare con l'Iran rimane un grande risultato della diplomazia multilaterale, e l'unico strumento per fornire alla comunità internazionale le assicurazioni necessarie riguardo al programma nucleare iraniano. È quindi essenziale che facciamo tutto il possibile per preservarlo". Lo ha detto l'ambasciatore dell'Ue al Palazzo di Vetro, Olof Skoog, parlando a nome dell'alto rappresentante per gli Esteri dell'Unione Josep Borrell, durante una riunione virtuale del Consiglio di Sicurezza Onu sull'attuazione dell'accordo sul nucleare iraniano.

"Sfortunatamente, nonostante tutti i suoi risultati, l'intesa è stata sempre più messa alla prova, ora più che mai è necessario uno sforzo internazionale congiunto per preservarla", ha aggiunto, sottolineando che "la sua piena attuazione da tutte le parti è fondamentale". (ANSA).