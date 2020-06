Corte Suprema, via libera a Trump sulla pena di morte

(ANSA) - WASHINGTON, 29 GIU - La Corte Suprema ha dato luce verde all'amministrazione Trump per ripristinare la pena di morte a livello federale. Le esecuzioni, sulla base delle procedure annunciate lo scorso anno dal Dipartimento di giustizia, potrebbero riprendere per la prima volta dal 2003, anno in cui furono di fatto congelate durante l'amministrazione Bush. I giudici costituzionali infatti hanno deciso di non intervenire sul ricorso presentato da quattro detenuti nel braccio della morte. (ANSA).