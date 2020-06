Usa: bevono igienizzante per le mani, tre morti

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Tre persone sono morte per avvelenamento da metanolo nello Stato del New Mexico, in Usa, dopo aver bevuto igienizzante per le mani. Lo riferiscono le autorità sanitarie, riporta la Bbc, aggiungendo che altre tre persone sono in condizioni critiche mentre un'altra ha perso la vista.

Un portavoce del dipartimento della salute dello Stato americano ha dichiarato che i casi sono legati all'alcolismo, visto che negli igienizzanti per le mani c'è un alto tasso di alcol e possono essere tossici se ingeriti.

L'episodio è avvenuto poco dopo che la Food and Drug Administration aveva messo in guardia dall'acquisto di nove tipi di prodotti igienizzanti in Messico perché contengono metanolo.

