Usa: Trump vuole festeggiare il 4 luglio al Mount Rushmore

(ANSA) - WASHINGTON, 26 GIU - Donald Trump, salvo sorprese, per celebrare l'Indipendence Day del 4 luglio ha confermato la sua presenza al Mount Rushmore, il monumento nazionale nel South Dakota dove scolpiti nella roccia ci sono i volti di quattro presidenti americani: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln. Un luogo dunque altamente simbolico nel pieno della campagna contro i monumenti che celebrano 'eroi' legati all'epoca della schiavitu' e dell'oppressione dei nativi americani.

La visita di Trump e' prevista il 3 luglio e per la prima volta da undici anni dovrebbe tornare lo spettacolo di fuochi di artificio che era stato bandito nel 2009 per le proteste dei nativi, le cui associazioni stanno gia' preparando una grande manifestazione. Il 4 luglio Trump sara' alla Casa Bianca.(ANSA).