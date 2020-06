Usa 2020: Trump,votato in guerre mondiali, votiamo con virus

(ANSA) - NEW YORK, 26 GIU - "Abbiamo votato nella Prima guerra mondiale, abbiamo votato nella Seconda guerra mondiale: ora abbiamo un virus che per novembre sarà molto rallentato e dobbiamo votare". Lo afferma il presidente americano Donald Trump in un'intervista a Fox, durante la quale mette in evidenza che Joe Biden distruggerebbe il Paese.

Trump ribadisce la sua contrarietà al voto per posta.

(ANSA).