Pence, Usa riaprono in maniera sicura e responsabile

(ANSA) - WASHINGTON, 26 GIU - Gli Stati Uniti stanno riaprendo "in sicurezza e in maniera responsabile", nonostante un'impennata dei casi in alcune aree del sud del Paese. Lo ha detto il vicepresidente americano Mike Pence, quasi un messaggio inviato a Bruxelles nelle ore in cui la Ue sta decidendo se riaprire i propri confini ai viaggiatori americani.

Per Pence l'aumento dei casi è legato al numero elevato di test condotti, la stessa tesi di Donald Trump smentita in parte dagli esperti.(ANSA).