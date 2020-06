Trump, potrei incontrare Maduro

(ANSA) - WASHINGTON, 22 GIU - Donald Trump potrebbe prendere in considerazione un incontro con il presidente del Venezuela Nicolas Maduro. E' lo stesso tycoon a paventare l'ipotesi in un'intervista ad Axios: una svolta dopo aver sostenuto il leader dell'opposizione venezuelana Juan Guaidò che era stato riconosciuto dagli Usa il legittimo leader del Paese. "Potrei farci un pensiero", afferma il presidente americano, "non mi sono mai opposti a dei meeting. (ANSA).