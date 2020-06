Coronavirus:Nyt,in Usa +15% casi in ultime 2 settimane

(ANSA) - WASHINGTON, 21 GIU - Nelle ultime due settimane i casi di coronavirus in Usa sono aumentati a livello nazionale del 15% e continuano a salire in 18 Stati del Sud, del West e del Midwest. Sia venerdi' che sabato negli Stati Uniti ci sono stati oltre 30 mila contagi, il livello piu' alto dal primo maggio. La media dei morti degli ultimi 14 giorni pero' e' scesa del 42%. Lo scrive il New York Times. Sette Stati hanno raggiunto il loro record di casi in un giorno ieri ed altri cinque nel corso della settimana.(ANSA).