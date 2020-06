Coronavirus: Biden, Trump riduce test per celare flop

(ANSA) - WASHINGTON, 21 GIU - Joe Biden attacca Donald Trump per aver fatto ieri sera nel suo comizio a Tulsa "una delle sue ammissioni più accusatorie nella storia della presidenza: quella di aver ordinato ai dirigenti federali di rallentare i test (sul Covid-19, ndr) solo per diminuire artificialmente il numero di casi e nascondere la sua atroce cattiva gestione della peggior crisi sanitaria in molte generazioni".

"Lo staff di Trump e' ricorso alla sua tattica da tempo screditata fingendo che fosse in qualche modo uno scherzo. Ma non era uno scherzo, era una confessione", ha aggiunto, ricordando precedenti dichiarazioni del tycoon in questo senso.

