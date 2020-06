Coronavirus: New York verso la fase 2

(ANSA) - NEW YORK, 17 GIU - La città di New York potrebbe entrare nella fase 2 della riapertura lunedì. Lo afferma il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, secondo il quale i dati disponibili mostrano come la Grande Mela sta rispettando i parametri per passare alla seconda fase.

Nella fase 2 possono riaprire i ristoranti, almeno per pranzi e cene all'aperto. Restano chiuse invece le palestre. (ANSA).