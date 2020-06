Ancora un afroamericano ucciso dalla polizia in Usa

Un afroamericano è stato ucciso ad Atalanta dopo uno scontro con la polizia. Gli agenti, riferiscono i media americani, sono intervenuti in un ristorante della catena Wendy's in seguito a diverse segnalazioni da parte di clienti. La vittima è Rayshard Brooks di 27 anni, riporta la Cnn citando la polizia. Le indagini sull'accaduto sono in corso con le iniziali ricostruzioni che presentano carenze e inesattezze. Decine di persone si sono radunate pacificamente nel luogo dell'incidente cantando 'no justice, no peace'.

LA VICENDA - La polizia giunta sul posto ha trovato l'uomo addormentato nella sua vettura: lo hanno sottoposto al test per verificare il tasso alcolico. Il sospettato non ha superato la prova e quando la polizia ha cercato di arrestarlo si è ribellato: i vari tentativi degli agenti di usare il taser sono andati a vuoto e così uno dei poliziotti ha sparato. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale ma è morto dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Diversi video postati sui social mostrano una piccola folla di fronte a Wendy's riunita per protestare contro l'ennesimo episodio di violenza da parte della polizia.