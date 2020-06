Trump cede e rinvia il comizio di Tulsa

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Dopo le feroci critiche ricevute, Donald Trump alla fine ha deciso di rinviare il suo prossimo comizio in programma a Tulsa, in Oklahoma, il 19 giugno, ricorrenza che celebra la fine della schiavitù negli Stati Uniti. Il raduno avrebbe dovuto segnare il ritorno di Trump nella campagna elettorale, ma Trump l'ha rinviato "per rispetto" per la celebrazione.

In un'intervista a Fox il presidente americano aveva inizialmente difeso la scelta di tenere il comizio.