Ny, stretta al collo punibile 15 anni

(ANSA) - NEW YORK, 12 GIU - Sfidando la forte opposizione dei sindacati di polizia, il governatore di New York Andrew Cuomo ha firmato quello che ha definito il pacchetto di riforme della polizia "piu' aggressivo" nel Paese, per fare in modo che gli agenti rendano conto meglio del loro operato, dopo l'ondata di proteste per la morte di George Floyd. Il pacchetto prevede che il 'chokehold', la stretta al collo che ha ucciso Floyd, gia' vietata a Ny, diventi un reato penale punibile con una condanna sino a 15 anni di prigione.