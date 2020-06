Trump, non chiesti aiuti per nostri club

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Il presidente americano Donald Trump ha ritwittato sul proprio account Twitter un post pubblicato da suo figlio Eric che annunciava la prevista riapertura di un golf club di famiglia in Florida: i Trump, ha commentato il tycoon, non hanno chiesto aiuti federali durante la pandemia di coronavirus per sostenere i propri resort.

Nel suo tweet, Eric Trump annunciava che il golf club Trump Doral di Miami, in Florida, riaprirà i battenti il 18 giugno.

"... E la famiglia Trump non ha chiesto soldi al governo Federale per sostenere (il club) e molte altre proprietà molto costose da sostenere", è il commento del presidente che accompagna il post del figlio.