'Entro ottobre negli Usa 170.000 morti'

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Le vittime di coronavirus negli Stati Uniti potrebbero balzare a 170.000, dagli attuali 110.000, entro il primo ottobre. Lo sostiene uno studio dell'Institute for Health Metrics dell'Università di Washington, citato dalla Cnn. Secondo il modello elaborato dall'Istituto, le morti giornaliere di Covid-19 diminuiranno tra giugno e luglio, quindi rimarranno stabili ad agosto. Poi tra settembre e ottobre ci sarà un nuovo picco con il rischio che muoiano tra le 133.000 e le 290.000 persone. In particolare, lo studio calcola che le vittime del virus potrebbero passare dalle 410 al giorno di settembre alle oltre 1.000 di ottobre.

I modelli dell'Institute for Health Metrics sono stati criticati in passato per gli assunti su cui si basano e per le prestazioni. Ad esempio aveva previsto che entro l'estate non ci sarebbero state più vittime di coronavirus negli Stati Uniti.