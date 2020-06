Biden, pronto a far scortare Trump

(ANSA) - WASHINGTON, 11 GIU - "Questo presidente cercherà di rubare le elezioni". E' l'accusa rivolta a Donald Trump da Joe Biden in una intervista al 'The Daily Show with Trevor Noah', nella quale ha detto che garantire un processo elettorale equo "è la mia grande preoccupazione". Biden ammette poi di temere che il tycoon si rifiuti di lasciare la Casa Bianca in caso di sconfitta ma e' convinto di poter contare sui militari: "vi prometto, sono assolutamente convinto che lo scorterebbero fuori dalla Casa Bianca con grande sollecitudine".