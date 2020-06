Fratello Floyd, vogliamo giustizia

(ANSA) - WASHINGTON, 10 GIU - "Sono qui per mio fratello George, sono qui per ottenere giustizia": così Philonise Floyd, fratello del 46enne afroamericano morto a Minneapolis per mano della polizia, ha esordito davanti alla commissione giustizia della Camera, aprendo la serie di audizioni programmate nel momento in cui il Congresso avvia i lavori per una riforma delle forze dell'ordine.