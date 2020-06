La Nascar vieta le bandiere confederate ai suoi eventi

La Nascar, la potente associazione che organizza corse automobilistiche negli Stati Uniti come la popolare 500 Miglia di Daytona, ha annunciato che vieterà l'esposizione di bandiere confederate a tutti i suoi eventi e nelle sue proprietà. "E' contrario al nostro impegno di accogliere tutti e di creare un ambiente inclusivo per tutti i nostri fan", hanno detto i vertici. Non sarà contento Donald Trump, a cui la Nascar nel 2016 diede il suo endorsement.



La speaker della Camera Nancy Pelosi ha chiesto la rimozione di tutte le statue dei confederati che si trovano a Capitol Hill, sede del Congresso americano.