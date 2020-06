Vandalizzata stella Trump a Hollywood

(ANSA) - NEW YORK, 9 GIU - La stella con il nome di Trump lungo il Walk of Fame a Hollywood è stata imbrattata con la scritta 'Black Lives Matter' durante le manifestazioni del weekend. Secondo le foto apparse sui social media, i manifestanti hanno anche lasciato sul posto un sacchetto contenente escrementi.

Non è la prima volta che la stella intitolata all'attuale presidente degli Stati Uniti viene deturpata. Nel 2018 fu completamente distrutta da un uomo con un piccone. Nel 2016 stesso trattamento dopo le rivelazioni contenute nella registrazione dello show Access Hollywood in cui Trump usa termini offensivi nei confronti delle donne. Sempre nel 2016 lo street artist di Los Angeles Plastic Jesus costruì un piccolo muro intono alla stella in riferimento alla proposta di Trump di costruire un muro lungo il confine tra il Messico e Gli Stati Uniti.