Nuovo video Texas, afroamericano ucciso

(ANSA) - WASHINGTON, 9 GIU - Si moltiplicano i video sull'uso eccessivo della forza da parte della polizia americana. L'ultimo - e' 28 marzo 2019 ma e' stato diffuso solo ora - e' quello ripreso dalla bodycam di un poliziotto ad Austin, in Texas.

Mostra un afroamericano di 40 anni, Javier Ambler, mentre viene arrestato per non essersi fermato all'alt della polizia. Dopo un inseguimento Ambler scende dell'auto disarmato e con le mani alzate, ma nel bloccarlo gli agenti gli premono il collo, mentre l'uomo grida piu' volte "non posso respirare", fino a che non perde i sensi e muore prima dell'arrivo dei soccorsi.